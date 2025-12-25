Бобб может покинуть «Ман Сити» в январе в случае прихода Семеньо. Хавбек интересен «Боруссии» и другим клубам

Оскар Бобб может покинуть «Ман Сити».

Полузащитник «Манчестер Сити » Оскар Бобб может покинуть клуб в январе.

Норвежец всерьез рассмотрит возможность смены клуба, если «горожанам» удастся подписать вингера «Борнмута » Антуана Семеньо , сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что за последние несколько недель интерес к Боббу проявили несколько клубов, в том числе «Боруссия » Дортмунд.

В нынешнем сезоне Бобб провел 9 матчей в АПЛ и сделал одну голевую передачу. Статистику 22-летнего полузащитника можно найти здесь .