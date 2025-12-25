  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генсек РФС Митрофанов об ужесточении лимита: «Посредственных легионеров меньше не станет. Нынешняя модель эффективна, важнее сосредоточиться на развитии системы и инфраструктуры»
13

Генсек РФС Митрофанов об ужесточении лимита: «Посредственных легионеров меньше не станет. Нынешняя модель эффективна, важнее сосредоточиться на развитии системы и инфраструктуры»

Генсек РФС: при новом лимите посредственных легионеров меньше не будет.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сомневается, что ужесточение лимита позволит поднять уровень легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев говорил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ ужесточат. На смену «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый – «10 легионеров в заявке на сезон и 5 на поле».

«Приводятся аргументы, что при новом лимите будет меньше посредственных легионеров. Но так не будет. У клуба, у которого есть возможность привезти легионера за 100 тысяч рублей, не появится возможность приобрести его за 200 тысяч.

С учетом перспективы возвращения к международным соревнования мы сейчас используем эффективную модель лимита в совокупности с регулированием, которое вводит РФС, в части доморощенных игроков в заявке. Это дает свой эффект. Тут скорее важно сосредоточиться на развитии системы соревнований, на подготовке резерва, создании футбольной инфраструктуры. Тогда эффект точно будет», – сказал Митрофанов.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?6118 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
лимит на легионеров
logoМаксим Митрофанов
Министерство спорта России
logoпремьер-лига Россия
ТАСС
logoРФС
logoМихаил Дегтярев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Зенит» и «Спартак» вошли в топ-100 по стоимости составов по версии Transfermarkt. «Реал» – 1-й, «Арсенал» – 2-й, «ПСЖ» – 4-й, «МЮ» – 10-й
19 минут назад
Франк Лебеф: «Когда фанаты Роналду спрашивают, чего я добился, я отвечаю: «Я выиграл ЧМ, а он нет». Надеюсь, 2026-й станет годом Криштиану»
33 минуты назад
Круговой ответил на пост сборной России: «Надеюсь, к 2026 году в сборной запомнят, что я Данил, а не Даниил»
48 минут назад
Дасаев о том, что Бубнов назвал его «нулевым в пенальти»: «У человека беда с головой, что я сделаю? У меня были серии с «Динамо» Киев, где Блохин по 15-20 подряд забивал. Пусть статистику поднимет»
сегодня, 11:30
Зобнин близок к продлению контракта со «Спартаком». Стороны улаживают последние детали (Metaratings)
сегодня, 10:53
Геркус о пиве на стадионах: «Давно пора, единственное – градусность ограничить. Безобидный увеселительный напиток, представить тяжелые беспорядки из-за его употребления невозможно»
сегодня, 10:52
Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Холанд – 2-й Мбаппе – 3-й, Ямаль – 4-й, Месси – 9-й
сегодня, 10:40
Депутат Журова о Сафонове: «ПСЖ» оставил его при давлении, потому что видел перспективу. Как и НХЛ, они последовательно идут дальше, сколько бы Украина ни говорила»
сегодня, 10:29
Юран о Карседо: «Ничего о нем не слышал. В «Спартаке» уже все побывали – испанцы, португальцы, итальянцы, сербы. Народную команду должен тренировать российский специалист»
сегодня, 09:57
Спортс’’ выпустил рейтинг крупнейших спортивных компаний России. В топе – букмекеры, «Спортмастер», «Зенит»
сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Журова о Сафонове и Забарном: «Наверняка Илье с Украины прилетало, но что ему делать, провокацию русскому парню устроить? Украинские теннисисты завуалированно говорят, что на них давят»
6 минут назад
Мостовой о Европе: «Бешеные деньги тормозят отъезд российских игроков. В РПЛ запасные могут получать больше, чем там основные. Все выбирают простой путь»
15 минут назад
Нани о дисциплине в «МЮ»: «Фергюсон учил нас, оставляя в запасе. Даже Роналду, Руни и Гиггз не были больше клуба – наказывали всех. Нынешним игрокам нужны похожие правила»
23 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» в гостях у «Аль-Рияда», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
56 минут назад
«Рубин» продлил контракт с Мукбой до 2029-го. О продлении объявили роликом в стиле «Очень странных дел»
57 минут назадВидео
Дркушич о Петербурге: «Лучший город в мире по инфраструктуре. Очень красивый, но погода здесь не очень»
сегодня, 11:34
Оставить Рэшфорда – приоритет для Флика. «Барса» работает над соглашением (Маттео Моретто)
сегодня, 11:20
Бобб может покинуть «Ман Сити» в январе в случае прихода Семеньо. Хавбек интересен «Боруссии» и другим клубам
сегодня, 11:14
Аморим о критике молодежи «МЮ»: «Футболисты забывают, что значит играть за этот клуб. Иногда сильные слова не так уж плохи. Мой кабинет всегда открыт, но никто не приходит поговорить»
сегодня, 10:45
Лебеф о Мбаппе: «Он никогда не догонит Зидана. Люди любят Зинедина, а частная жизнь Килиана вызывала гнев во Франции. Это отличный игрок, но нужно больше работать на поле, помогать партнерам»
сегодня, 10:27