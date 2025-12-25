Генсек РФС Митрофанов об ужесточении лимита: «Посредственных легионеров меньше не станет. Нынешняя модель эффективна, важнее сосредоточиться на развитии системы и инфраструктуры»

Генсек РФС: при новом лимите посредственных легионеров меньше не будет.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сомневается, что ужесточение лимита позволит поднять уровень легионеров в Мир РПЛ .

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев говорил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ ужесточат. На смену «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый – «10 легионеров в заявке на сезон и 5 на поле».

«Приводятся аргументы, что при новом лимите будет меньше посредственных легионеров. Но так не будет. У клуба, у которого есть возможность привезти легионера за 100 тысяч рублей, не появится возможность приобрести его за 200 тысяч.

С учетом перспективы возвращения к международным соревнования мы сейчас используем эффективную модель лимита в совокупности с регулированием, которое вводит РФС, в части доморощенных игроков в заявке. Это дает свой эффект. Тут скорее важно сосредоточиться на развитии системы соревнований, на подготовке резерва, создании футбольной инфраструктуры. Тогда эффект точно будет», – сказал Митрофанов.