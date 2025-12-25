Зобнин близок к продлению контракта со «Спартаком». Стороны улаживают последние детали (Metaratings)

«Спартак» продлит контракт с Романом Зобнином.

Роман Зобнин продолжит выступать за «Спартак ».

По данным Metaratings.ru, московский клуб близок к подписанию нового контракта с 31-летним полузащитником. Нынешний договор действует до окончания сезона-2025/26.

Утверждается, что в настоящее время стороны улаживают последние детали соглашения. Переговоры идут в позитивном ключе, стороны максимально заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. На его счету 291 матч и 21 гол за красно-белых во всех турнирах.