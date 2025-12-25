Аморим о критике молодежи «МЮ»: «Футболисты забывают, что значит играть за этот клуб. Иногда сильные слова не так уж плохи. Мой кабинет всегда открыт, но никто не приходит поговорить»

Аморим о критике молодежи «МЮ»: некоторые забывают, что значит играть за клуб.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о своей критике в адрес молодых игроков команды.

Ранее португалец высказывался о Кобби Майну , раскритиковал защитника Харри Амасса , который находится в аренде в «Шеффилд Уэнсдей», а также форварда Чидо Оби-Мартина . В результате игроки намекали на эту ситуацию с помощью высказываний в социальных сетях.

«Иногда сильные слова – не такие уж плохие слова. Трудные моменты – это не так уж плохо для детей. Они чувствуют, что имеют на это право. Давайте останемся, будем бороться и преодолеем это. У меня постоянно такое чувство. На поле мы выступаем не так, как должны были бы, но за его пределами я не подвожу этот клуб. Футболисты забывают, что значит играть за «Манчестер Юнайтед», у меня такое чувство.

Ребята чувствуют себя вправе ответить. Мой кабинет всегда открыт, и никто не приходит ко мне поговорить. Я не сказал ничего плохого. Я просто рассказал о том, что значит не играть за «Манчестер Юнайтед ». Вы видите разные реалии и понимаете, насколько футбол может быть другим», – сказал Аморим.

