Аморим о критике молодежи «МЮ»: «Футболисты забывают, что значит играть за этот клуб. Иногда сильные слова не так уж плохи. Мой кабинет всегда открыт, но никто не приходит поговорить»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о своей критике в адрес молодых игроков команды.
Ранее португалец высказывался о Кобби Майну, раскритиковал защитника Харри Амасса, который находится в аренде в «Шеффилд Уэнсдей», а также форварда Чидо Оби-Мартина. В результате игроки намекали на эту ситуацию с помощью высказываний в социальных сетях.
«Иногда сильные слова – не такие уж плохие слова. Трудные моменты – это не так уж плохо для детей. Они чувствуют, что имеют на это право. Давайте останемся, будем бороться и преодолеем это. У меня постоянно такое чувство. На поле мы выступаем не так, как должны были бы, но за его пределами я не подвожу этот клуб. Футболисты забывают, что значит играть за «Манчестер Юнайтед», у меня такое чувство.
Ребята чувствуют себя вправе ответить. Мой кабинет всегда открыт, и никто не приходит ко мне поговорить. Я не сказал ничего плохого. Я просто рассказал о том, что значит не играть за «Манчестер Юнайтед». Вы видите разные реалии и понимаете, насколько футбол может быть другим», – сказал Аморим.
Аморим о молодежи «МЮ»: «У Майну были возможности, Амассу трудно в Чемпионшипе, Оби-Мартин не всегда выходит в старте в U21. Все зависит от тренировок и матчей»