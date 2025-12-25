Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Холанд – 2-й Мбаппе – 3-й, Ямаль – 4-й, Месси – 9-й

Goal включил Месси в число претендентов на «Золотой мяч».

Лионель Месси вошел в топ-10 претендентов на «Золотой мяч » 2026 года по версии Goal.

Goal обновил рейтинг претендентов на приз лучшему футболисту года от France Football. Список по-прежнему возглавляет нападающий «Баварии» Харри Кейн.

Десятка лучших выглядит следующим образом:

1. Харри Кейн («Бавария»).

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

3. Килиан Мбаппе («Реал»);

4. Ламин Ямаль («Барселона»);

5. Деклан Райс («Арсенал»);

6. Витинья («ПСЖ»);

7. Майкл Олисе («Бавария»);

8. Луис Диас («Бавария»);

9. Лионель Месси («Интер Майами »);

10. Ашраф Хакими («ПСЖ»);