Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Холанд – 2-й Мбаппе – 3-й, Ямаль – 4-й, Месси – 9-й
Goal включил Месси в число претендентов на «Золотой мяч».
Лионель Месси вошел в топ-10 претендентов на «Золотой мяч» 2026 года по версии Goal.
Goal обновил рейтинг претендентов на приз лучшему футболисту года от France Football. Список по-прежнему возглавляет нападающий «Баварии» Харри Кейн.
Десятка лучших выглядит следующим образом:
1. Харри Кейн («Бавария»).
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
3. Килиан Мбаппе («Реал»);
4. Ламин Ямаль («Барселона»);
5. Деклан Райс («Арсенал»);
6. Витинья («ПСЖ»);
7. Майкл Олисе («Бавария»);
8. Луис Диас («Бавария»);
9. Лионель Месси («Интер Майами»);
10. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
