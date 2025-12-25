Депутат Журова о Сафонове: «ПСЖ» оставил его при давлении, потому что видел перспективу. Как и НХЛ, они последовательно идут дальше, сколько бы Украина ни говорила»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отдала должное «ПСЖ» за доверие к Матвею Сафонову.
Сафонов провел 4 матча в декабре, в том числе финал Межконтинентального кубка ФИФА. В игре против «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) он отразил 4 подряд удара в серии пенальти. Российский голкипер был назван лучшим игроком парижского клуба в декабре по версии Le Parisien.
«Нужно отдать должное и Матвею, и клубу, который последовательно, при давлении, оставляли его в клубе, потому что видели в нем перспективу. В футболе огромная коммерческая составляющая, и просто так там никого держать не будут. Для них это и деньги, и зрелищность, и внимание болельщиков.
Если они видят, что болельщикам и команде он нужен, сколько бы Украина ни говорила, «ПСЖ», как и НХЛ, последовательно идет дальше», – сказала Журова.