Лебеф о Мбаппе: «Он никогда не догонит Зидана. Люди любят Зинедина, а частная жизнь Килиана вызывала гнев во Франции. Это отличный игрок, но нужно больше работать на поле, помогать партнерам»

Франк Лебеф: Мбаппе никогда не догонит Зидана, ему нужно больше работать на поле.

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф считает, что Килиан Мбаппе не превзойдет Зинедина Зидана .

«Определенно нет, нельзя сравнивать. Сравнивать карьеры и эпохи тоже сложно. Но люди любят Зидана, учитывая то, на что он способен, он великий игрок, и даже его поведение, несмотря на ошибки 2006 года. У Килиана Мбаппе были некоторые противоречия в частной жизни, которые вызвали гнев у некоторых людей во Франции.

Он никогда не догонит Зидана, и, вероятно, никто его не догонит. Мишель Платини в то время, и Раймон Копа до него – эти игроки являются иконами. Только в конце его карьеры мы увидим, можно ли поставить Мбаппе на тот же уровень.

Он отличный футболист. Безусловно, большой игрок и умный парень. Я очень горжусь им. Но ему нужно больше работать на поле, чтобы я подумал: «Вау, какой игрок». Он великолепный завершитель атак. «Реалу » очень повезло, что он есть у них в этом сезоне, он забивает голы почти в каждой игре. Но мне все еще нужно от него немного больше – например, когда теряет мяч, немного, совсем чуть-чуть, вернуться назад и показать, что он хочет помочь своим партнерам по команде.

В наше время все сводится к статистике: сколько голов ты забиваешь, сколько передач отдаешь, сколько рывков совершаешь, и для меня Килиан Мбаппе – лучший пример того, что представляет собой современный футбол. Все это не ко мне, так что я хочу видеть больше того, как он играет», – сказал Лебеф.