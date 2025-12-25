  • Спортс
  Алип об упущенном чемпионстве «Зенита»: «Думали, что «Динамо» поборется, ведь «Краснодар» не дал им стать чемпионом. Сами допустили ошибки – выходили сонные, а нам давали по шее и забивали»
Алип об упущенном чемпионстве «Зенита»: «Думали, что «Динамо» поборется, ведь «Краснодар» не дал им стать чемпионом. Сами допустили ошибки – выходили сонные, а нам давали по шее и забивали»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал об эмоциях после упущенного чемпионства в сезоне-2024/25.

Команда из Санкт-Петербурга закончила прошлый сезон на втором месте в Мир РПЛ, отстав от «Краснодара» на одно очко. До этого «Зенит» выигрывал чемпионат России 6 раз подряд.

– Расскажи про прошлый сезон. В чем была ключевая ошибка, из-за которой «Зенит» не стал чемпионом?

– Наш главный соперник – это мы сами. В том году мы дома проиграли «Акрону» и «Крыльям». Сами допустили ошибки и не выиграли чемпионат. Потом мы добавили обороты, но этого не хватило. В первом тайме мы выходили сонные, а нам давали по шее и забивали.

– Перед заключительным матчем сезона с «Ахматом» какие у тебя были мысли?

– Мы использовали свое везение в позапрошлом году. Нам надо было выиграть свой матч, а дальше от нас ничего не зависело. Перед матчем думали, что «Динамо» поборется, потому что «Краснодар» в позапрошлом году не дал им стать чемпионом. К сожалению, ничего не получилось.

– О чем подумал, когда прозвучал финальный свисток?

– Непонятное чувство – вроде выиграли матч, но не выиграли чемпионство. Никто не радовался.

– Что было в раздевалке после игры?

– Никто не понимал, что происходит. Я даже никого не слушал. Был в своих мыслях, – сказал Алип.

