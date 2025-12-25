«Локо» выпустил коллекцию одежды с исторической эмблемой клуба и отсылкой к форме 90-х. Овчинников поучаствовал в презентации

«Локомотив» представил коллекцию модной одежды.

В презентации коллекции принял участие бывший вратарь клуба Сергей Овчинников, возглавивший молодежную академию железнодорожников в ноябре.

«Локомотив» и ПЛНБ Джинс представляют совместную коллекцию повседневной одежды.

ПЛНБ – российский джинсовый бренд Владимира Янушкевича. Владимир болеет за «Локомотив» больше 20 лет. Поэтому эта история не «про коллаб», а про личную связь и точность в деталях.

Коллекция произведена на востоке Москвы, в мастерской ПЛНБ. Ключевой элемент – историческая эмблема «Локомотива» 1996-1999 годов: точная визуальная цитата конца 90-х.

Цветовые решения: красный, зеленый, черный, слоновая кость и темно-синий. Последний отсылает к экипировке «Локо» 90-х и к индиго – классическому красителю джинсовой нити.

Премиальные материалы и работа. С любовью к деталям. Для своих», – говорится в сообщении «Локомотива».

Фото: t.me/fclokomotiv