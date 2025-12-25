Срегей Юран: «Спартак» – народная команда, тренировать ее должен россиянин.

Бывший тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран считает, что «Спартаку» следует назначить главным тренером российского специалиста.

Ранее сообщалось , что красно-белых может возглавить Хуан Карлос Карседо, бывший помощник Унаи Эмери, который в настоящее время тренирует кипрский «Пафос».

«Я не знаю Карседо , ничего о нем не слышал. Пусть сначала «Спартак » его возьмет – потом можно о чем-то говорить. Для меня это загадка.

Я всегда говорил, что «Спартак» народная команда и тренировать ее должен российский специалист. Однако решение принимать руководству. По-моему, по географии в «Спартаке» побывали уже все: испанцы, португальцы, итальянцы, сербы. Продолжать расширять географию? Ради бога. Мое мнение, что «Спартак» должен возглавить российский тренер», – сказал Юран .