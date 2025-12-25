Спортс’’ выпустил рейтинг крупнейших спортивных компаний России. В топе – букмекеры, «Спортмастер», «Зенит»

Спортс ’’ выпустил рейтинг крупнейших спортивных компаний России.

Основным критерием для выбора компаний была явная связь деятельности с занятиями спортом – профессиональным, любительским или даже с физкультурой. Ключевым показателем для ранжирования стала выручка, в основу рейтинга легли финансовые результаты за 2024 год.

Возглавила рейтинг букмекерская компания Fonbet с выручкой 608,8 млрд рублей, на втором месте Winline (415 млрд), на третьем – BetBoom (227,2 млрд). В топ-10 лишь две организации не занимаются букмекерской деятельностью: «Спортмастер» с выручкой 170,8 млрд рублей расположился на 4-м месте, футбольный «Зенит » (22,2 млрд) – на 10-м. Сеть финтес-центов World Class расположилась на 14-м месте (13,7 млрд), сеть магазинов Sneakerbox – на 16-м (12,5 млрд), московский «Спартак » – на 19-м (10,3 млрд), хоккейный СКА – на 22-м (10,1).

Невысокие места профессиональных клубов в рейтинге объясняются тем, что основной доход этих команд идет не от бизнес-деятельности (продажа билетов, атрибутики, прав на телетрансляции, спонсорство), а от дотаций со стороны владельцев (или близких им компаний), которые оформлены как спонсорские контракты. Кроме того, некоторые компании, которые могли бы претендовать на попадание в рейтинг, являются частью крупных холдинговых структур, чья деятельность выходит за рамки чисто спортивного бизнеса. Наконец, в рейтинг не вошел «Матч ТВ», который воспользовался правом не публиковать финансовую отчетность в соответствии с указом президента, вышедшим в начале 2022 года.

