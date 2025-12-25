  • Спортс
  • Кафанов о том, что Le Parisien признал Сафонова игроком декабря в «ПСЖ»: «О нем не вспоминали во Франции месяц назад. Даже после завершения карьеры будут говорить о вратаре, сотворившем чудо»
9

Кафанов о том, что Le Parisien признал Сафонова игроком декабря в «ПСЖ»: «О нем не вспоминали во Франции месяц назад. Даже после завершения карьеры будут говорить о вратаре, сотворившем чудо»

Кафанов о Сафонове: месяц назад не вспоминали, но после его сэйвов будут помнить.

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отреагировал на признание журналистами Матвея Сафонова лучшим футболистом месяца в «ПСЖ».

Российский голкипер был назван лучшим игроком парижского клуба в декабре по версии Le Parisien.

Сафонов провел 4 матча в декабре, в том числе финал Межконтинентального кубка ФИФА. В игре против «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) россиянин отразил 4 подряд удара в серии пенальти.

«Большая радость за Матвея! Еще месяц назад о нем никто не вспоминал во Франции. И то, что русский парень назван лучшим игроком лучшего клуба мира, только подчеркивает, что приглашение Матвея в такой большой клуб не было ошибкой, что тренеры «ПСЖ» в свое время сделали правильный выбор в сторону нашего талантливого голкипера.

Если учесть, что достижение Хельмута Дукадама 39‑летней давности (финал Кубка европейских чемпионов‑1986, в котором вратарь «Стяуа» (ныне ФКСБ) отразил четыре пенальти от «Барселоны» – Спортс’‘) вспоминают до сих пор, можно с уверенностью сказать, что даже когда Матвей выйдет на пенсию, люди во всем мире будут показывать на нашего голкипера и говорить: это тот самый русский футболист, который сотворил чудо в матче, где французы с бразильцами боролись за титул лучшего клуба мира», – сказал Кафанов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
