12

Гендиректор «Ростова»: «Нет опасений, что клуб не пройдет лицензирование, регион не заинтересован в снятии команды. Львиная часть долгов будет списана за три месяца»

Гендиректор «Ростова»: нет опасений, что клуб не пройдет лицензирование.

Гендиректор «Ростова» Игорь Гончаров исключил опасения, что клуб не доиграет сезон из-за долгов.

Ранее появилась информация, что клуб из Ростова-на-Дону рискует не получить новую лицензию для участия в Мир РПЛ.

– Есть информация о том, что «Ростов» рискует не пройти лицензирование и не доиграть сезон…

– 100% этого никогда не будет. Сейчас пакетом акций клуба владеет правительство Ростовской области. Регион не заинтересован, чтобы команда снималась. Будет сделано все, чтобы она играла и совершенствовалась.

– Размер долгов, как говорит ряд источников, составляет 4–5 миллиардов. Что скажете по этому поводу?

– Долгов абсолютно никаких. Виртуальные долги. Никогда таких долгов, как вы указали, не было. Сейчас финансовая составляющая клуба улучшена. Мы на связи с РФС. Никаких опасений, что «Ростов» не пройдет лицензирование, нет. У нас есть дорожная карта о списании долгов. Процедура займет три месяца. Львиная часть долгов будет списана.

– Что за долги?

– Перед подрядчиками в большей степени. По зарплатам долгов нет. На будущий год финансирование будет от правительства Ростовской области. Мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами и партнерами. Ряд финансовых структур ожидает избавления клуба от долгов, после чего мы сможем быть им интересны, – сказал Гончаров.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
кризис
