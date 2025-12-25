Россия сыграет со сборными-участницами ЧМ, сообщил Митрофанов: «Есть варианты с разными командами»
Максим Митрофанов: Россия проведет матчи с командами-участницами ЧМ.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что в 2026 году сборная России проведет матчи против участников финальной стадии чемпионата мира.
«Какие состоятся матчи и где именно – пока не могу сказать. Планируется, что сборная России проведет два матча в марте в нашей стране, в июне – не в России с командами-участницами чемпионата мира в период их подготовки к финальной части турнира.
Есть варианты с разными командами», – сказал Митрофанов.
ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, в турнире впервые примут участие 48 команд.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11128 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости