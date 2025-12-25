  • Спортс
  • Шнякин ответил на критику пользователя Спортса’’: «Впервые слышу термин «пошлые синонимы». Откуда вы взяли, что я сам себя нахваливаю? Если я готов обсуждать свою работу, то вряд ли тащусь»
Шнякин ответил на критику пользователя Спортса’’: «Впервые слышу термин «пошлые синонимы». Откуда вы взяли, что я сам себя нахваливаю? Если я готов обсуждать свою работу, то вряд ли тащусь»

Дмитрий Шнякин вновь ответил критиковавшему его пользователю Спортса’’.

Дмитрий Шнякин ответил на критику со стороны комментатора Дениса Цаплинда в комментариях Спортса’‘.

Денис Цаплинд оставил комментарий под новостью о том, что Шнякин ответил на критику за слово «катапультировать»: «Из всего обилия синонимов и шуток г-н Шнякин всегда выбирает самые идиотские, от которых несет жуткой пошлятиной и вычурной безвкусицей. И чувство стыда прилепляется, что характерно, не к автору, а к слушающему. И ненароком тут же оглянешься – не застукал ли тебя кто-нибудь тебя за прослушиванием репортажа. А автор тем временем, называя фамилию очередного игрока, вспоминает про себя свой секундный перфоманс: «Ай, да Шнякин! Ай, да щучий сын!»

Комментатор «Матч ТВ» ответил: «Вау, Денис, привет! Давно не общались. А можно примеры «пошлых синонимов»? Впервые сталкиваюсь с таким термином. Очень интересно.

Еще интереснее вот что. Откуда вы взяли тезис, что я зачем-то сам себя заочно нахваливаю? Вы залезли мне в голову? Вы общаетесь со мной? Вы хорошо знаете меня лично? Или давайте так. Каким образом мое регулярное общение со зрителями, подписчиками, критиками, поклонниками и в целом моя рефлексия по поводу профессии коррелируется с вашими словами?

Если я готов обсуждать собственную работу, то вряд ли так тащусь от своего продукта, верно? Для меня важно слышать критику и обсуждать доводы – это полезно/интересно. Очень жду примеры. Уверен, что вы не пустословите».

В ответ Цаплинд назвал эпитеты в речи комментатора «вкусовщиной».

«Приветствую, Дмитрий! Здесь не в примерах дело. Вот в ветке самый заплюсованный комментарий (или один из) про двух актеров. Он прекрасно иллюстрирует мой посыл. Одни и те же слова из уст одного человека звучат свежо и тонко, а из уст другого – банально и пошло. Будь то новояз («обезмячить» и пр.), каламбуры с фамилиями или попытки разукрасить подуставший ветхий забор истоптанных футбольных фраз яркими эпитетами. По крайней мере, у меня как у зрителя такое создавалось впечатление.

Разумеется, возможно, все это вкусовщина и дело тут еще и в тембре, артикуляции, тайминге, акцентах. Как говаривал один из героев Леонида Бараца, свой зритель всегда найдется. Я ж, когда сам занимался комментированием, на своем любительском уровне, тоже ловил вагоны критики за разное. Учился. Менялся, надеюсь. Поэтому все эти попытки найти суть предъяв мне знакомы.

Ну да буду сворачиваться. А то лонгрид на зависть Рабинеру выйдет. Удачи! И привет всем, кого не знаю! П. С. Прокрастинации – нет!», – завершил диалог пользователь Спортса’‘.

