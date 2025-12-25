Глава «Ред Булл» Минцлафф о Клоппе: «В контракте Юргена нет отступных. Его приверженность работе с нами очевидна, он чувствует себя как дома»
Глава «Ред Булл»: в контракте Клоппа нет отступных, с нами он как дома.
Генеральный директор «Ред Булл» Оливер Минцлафф высказался о работе с Юргеном Клоппом.
Бывший тренер «Ливерпуля» занимает должность глобального руководителя футбольного направления «Ред Булл». Сообщалось, что интерес к немцу проявляет «Реал Мадрид».
«Он помог команде сделать следующий шаг и нашел исключительный баланс между поддержкой на поле и предоставлением клубам некоторой свободы действий.
Юрген Клопп удачно перешел к нам на правах свободного агента. Он чувствует себя у нас как дома и уже многому здесь научился.
В его контракте нет пункта об отступных, и его приверженность работе с нами очевидна», – сказал Минцлафф в интервью Sport Bild.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
