Глава «Ред Булл» Минцлафф о Клоппе: «В контракте Юргена нет отступных. Его приверженность работе с нами очевидна, он чувствует себя как дома»

Глава «Ред Булл»: в контракте Клоппа нет отступных, с нами он как дома.

Генеральный директор «Ред Булл» Оливер Минцлафф высказался о работе с Юргеном Клоппом .

Бывший тренер «Ливерпуля» занимает должность глобального руководителя футбольного направления «Ред Булл». Сообщалось, что интерес к немцу проявляет «Реал Мадрид ».

«Он помог команде сделать следующий шаг и нашел исключительный баланс между поддержкой на поле и предоставлением клубам некоторой свободы действий.

Юрген Клопп удачно перешел к нам на правах свободного агента. Он чувствует себя у нас как дома и уже многому здесь научился.

В его контракте нет пункта об отступных, и его приверженность работе с нами очевидна», – сказал Минцлафф в интервью Sport Bild.