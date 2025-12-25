Йылдыз просит самую высокую зарплату в «Юве» по новому контракту – не менее 6 млн евро в год. Хавбек хочет быть уверенным в амбициях клуба (GdS)

Кенан Йылдыз назвал два условия для продления контракта с «Ювентусом».

Полузащитник «Ювентуса » Кенан Йылдыз хочет быть самым высокооплачиваемым игроком в команде.

По информации La Gazzetta dello Sport, в ходе переговоров о продлении контракта, истекающего в 2029 году, Йылдыз запрашивает не менее 6 миллионов евро в год – столько же получает нападающий Джонатан Дэвид. По действующему соглашению Кенан получает 1,7 млн евро в год, «Ювентус» сделал предложение в размере от 4 до 5 евро за сезон с дополнительными бонусами.

Кроме того, Йылдызу необходимы гарантии в отношении будущего проекта – футболист хочет быть ключевым игроком команды, способной выигрывать трофеи как в Италии, так и в еврокубках.

Сообщается, что «Ювентус» планирует продлить контракт с Йылдызом как минимум на год с высокой зарплатой. При этом за ситуацией вокруг 20-летнего полузащитника следят «Реал » и ряд топ-клубов АПЛ , включая «Челси ».