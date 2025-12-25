Угаров об обмене Гонду на Дивеева: «Зенит» делает все, чтобы обескровить соперника. Игорь – русский, основной игрок сборной. У петербуржцев перебор форвардов, но Соболева возьмет только клуб Первой лиги»

Угаров об обмене Гонду на Дивеева: «Зенит» делает все, чтобы обескровить ЦСКА.

Экс-полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о возможном обмене Лусиано Гонду на Игоря Дивеева .



Ранее сообщалось , что петербуржцы согласовали с ЦСКА все детали обмена нападающего на защитника.

«ЦСКА собирается бороться за ведущие места, но при этом они отдают своего ведущего игрока. Дивеев – русский футболист и основной игрок национальной сборной. Я очень удивлен этому решению, потому что ЦСКА никогда так легко не отпускал своих русскоговорящих футболистов. Скорее всего там есть какой-то подводный камень, о котором в «Зените» не знают. Это могут быть те же травмы Дивеева.

А Гонду играл в Петербурге мало, поэтому есть все шансы, что он заиграет в ЦСКА. Со стороны «Зенита » здесь все понятно. Логика в этом решении есть, поскольку в команде перебор нападающих. Нужно от кого-то избавляться. Это должен быть либо Лусиано, либо Соболев. Но Соболева возьмет только команда из Первой лиги… Надо спросить Ташуева, может, он его сейчас в «Енисей» пригласит.

Сейчас «Зенит» делает все, чтобы обескровить соперника. В свое время команда уже шла по этому пути. Мы помним, как однажды петербуржцы забрали из «Рубина» Александра Бухарова, а потом Сергея Семака. Дивеев – это явное усиление для петербуржцев. В этом плане «Зенит» только приобретет. Но у меня больше вопросов к ЦСКА по этому переходу», – сказал Угаров.