«Химки» планируют участвовать в чемпионате Московской области под названием «Новые Химки». Клуб ведет просмотр футболистов (Sport Baza)

«Химки» планируют возродить.

«Химки» планируют вернуться в российский футбол и выступать в третьем дивизионе.

По информации Sport Baza, клуб планирует подать документы для участия в чемпионате Московской области под новым названием, в данный момент ведется просмотр футболистов.

Предварительно клуб будет называться «Новые Химки», как и стадион, на котором будет выступать команда. Сейчас на арене ведутся ремонтные работы, по завершении которых она будет соответствать требованиям для проведения матчей профессиональных лиг.

Сообщается, что изначально рассматривался вариант с возвращением во Вторую лигу вместе с клубом «Химки-2», но команда снялась с соревнований.

«Химки» приостановили деятельность в июне после того, как не получили лицензию для участия в сезоне Мир РПЛ-2025/26 из-за финансовых проблем. В сентябре подмосковный клуб был признан банкротом.

