Нуралы Алип: «За 2025-й «Зениту» можно поставить четверку из пяти. Не лучший год, потому что не взяли чемпионство, сейчас почти поднялись на свое место»

Нуралы Алип: за год «Зениту» можно поставить четверку.

Защитник «Зенита» Нуралы Алип подвел итоги 2025 года для себя и для команды.

– Подведи итоги года для себя лично, так и для «Зенита» в целом?

– В целом все хорошо. В начале сезона было тяжеловато, теряли очки, а в конце более-менее адаптировались. Сейчас почти поднялись на свое место. Задача на 2026 год – быть на первом месте по итогам сезона. Для «Зенита» год не лучший, потому что не взяли чемпионство. Надо набрать обороты и порадовать болельщиков трофеями. Для меня лично все нормально прошло. Слава богу, что без травм. Это большой плюс для меня.

– Что у тебя в жизни поменялось за этот год? Что можешь занести в актив?

– Каждый год особенный, потому что становимся старше, мудрее и опытнее. В этом году много чему пришлось научиться, я стал спокойнее. Раньше я был более эмоциональным, а сейчас немного успокоился.

– Оцени первую часть сезона для «Зенита» по пятибалльной шкале?

– За этот год можно поставить четверку из пяти, – сказал Алип.

В сезоне-2024/25 «Зенит» занял 2-е место, чемпионом России стал «Краснодар». По итогам первой части текущего сезона сине-бело-голубые также занимают вторую строчку в таблице, отставая от «Краснодара» на одно очко.