Кержаков в 4-й раз стал отцом: «Самый лучший новогодний подарок в жизни, от самого лучшего человека на земле! ❤️»

У Александра Кержакова родился четвертый ребенок.

Бывший нападающий «Зенита » и сборной России Александр Кержаков в четвертый раз стал отцом.

43-летний экс-футболист выложил фотографию с младенцем в своем телеграм-канале и написал: «Самый лучший новогодний подарок в жизни, от самого лучшего человека на земле! ❤️ 25.12.25».

Это первый совместный ребенок Александра с Евгенией Ледащевой, на которой он женился в 2022 году. У Кержакова также есть дочь Дарья от брака с Марии Головой, сын Игорь от Екатерины Сафроновой и сын Артем, родившийся в браке с Миланой Тюльпановой.

Фото: t.me/vashkerzh/9