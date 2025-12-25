Кержаков в 4-й раз стал отцом: «Самый лучший новогодний подарок в жизни, от самого лучшего человека на земле! ❤️»
У Александра Кержакова родился четвертый ребенок.
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в четвертый раз стал отцом.
43-летний экс-футболист выложил фотографию с младенцем в своем телеграм-канале и написал: «Самый лучший новогодний подарок в жизни, от самого лучшего человека на земле! ❤️ 25.12.25».
Это первый совместный ребенок Александра с Евгенией Ледащевой, на которой он женился в 2022 году. У Кержакова также есть дочь Дарья от брака с Марии Головой, сын Игорь от Екатерины Сафроновой и сын Артем, родившийся в браке с Миланой Тюльпановой.
