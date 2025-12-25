Генсек РФС о матче с США: «Реализуем свою часть работы по векторам, задаваемым государством. Контакты развиваются по синусоиде – американцы ориентируются на заявления Трампа»

Митрофанов об игре с США: американские коллеги ориентируются на заявления Трампа.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об организации матча сборных России и США.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведение такой игры обсуждается сторонами. Митрофанов 11 сентября подтвердил, что организация ведет переговоры по этому матчу.

«Детали переговоров по этой теме я раскрывать не могу. Сборная США сильна как соперник, футбол в стране развивается. Тема возможного матча обсуждалась с МИД и Сергеем Викторовичем Лавровым. Потому что было бы безответственно с кем-то обсуждать проведение матча с США даже за чашкой кофе, не получив позицию министерства иностранных дел.

Это нормально, ведь МИД – орган государственной власти, который в том числе в рамках культурного, спортивного и других направлений международного сотрудничества осуществляет координацию деятельности других организаций. Поэтому мы здесь реализуем свою маленькую часть работы под крылом нашего государства по тем векторам, которые государство нам задает.

После этого были контакты с коллегами из Федерации футбола США. Эти контакты развиваются по синусоиде, поскольку коллеги из США ориентируются на позицию и заявления своего президента страны, что, наверное, тоже понятно и объяснимо. Пока что решений и договоренностей о матче наших сборных нет», – сказал Митрофанов.