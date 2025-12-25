Сэмюэл Чуквуэзе: «Милан» выиграет скудетто, если продолжит в том же духе, думаю. Они действительно хороши»

Сэмюэл Чуквуэзе: «Милан» наверняка попадет в топ-4.

Вингер «Фулхэма » Сэмюэл Чуквуэзе считает «Милан» претендентом на победу в Серии А.

«Вы видите, что делает «Милан»? Они и вправду хороши. Многое заставляют меня думать о «Милане ».

Если они продолжат в том же духе, думаю, они смогут выиграть [скудетто]. Я совершенно уверен, что они финишируют в первой четверке, потому что дела у них идут действительно хорошо», – сказал Чуквуэзе в интервью On Sport.

«Милан» набрал 32 очка за 15 матчей и идет вторым в таблице Серии А, на один балл отставая от «Интера».