  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семин о переходе Гонду: «ЦСКА хочет усилить атаку и считает, что в обороне без Дивеева будет порядок»
28

Семин о переходе Гонду: «ЦСКА хочет усилить атаку и считает, что в обороне без Дивеева будет порядок»

Семин о переходе Гонду: ЦСКА считает, что в обороне без Дивеева будет порядок.

Юрий Семин оценил вероятный переход защитника ЦСКА Игоря Дивеева в «Зенит» в обмен на форварда Лусиано Гонду с доплатой со стороны петербуржцев.

«ЦСКА хочет усилить линию атаки. Они считают, что в обороне без Дивеева у них все будет в порядке. «Зенит» же ищет хорошего защитника. Это абсолютно нормальная сделка. 

Кто принял более выигрышное решение – трудно сказать. Кто в итоге займет более высокое место в таблице, тот и принял верное решение. 

В случае перехода Дивеева наверняка играет роль, что он россиянин. Но точного ответа на этот вопрос у меня нет. Наверняка «Зениту» он нужен, если они приняли решение подписать игрока», — сказал бывший тренер «Локомотива».

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11127 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoИгорь Дивеев
logoЮрий Семин
logoЗенит
logoЦСКА
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoЛусиано Гонду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин об обмене Гонду на Дивеева: «Могут выиграть оба клуба. ЦСКА получит сильного нападающего. Лусиано очень мастеровитый, только скорости не хватает»
24 декабря, 20:39
Пономарев о Дивееве: «Пусть идет болтаться в «Зенит» и потеряется там совсем. Игорь – ненастоящий защитник: у него нет хорошей стартовой скорости, он не умеет отбирать мячи внизу»
24 декабря, 19:39
Тарханов не верит в обмен Гонду на Дивеева: «Это ведущие позиции. Фейковые новости, мне кажется»
23 декабря, 05:00
Главные новости
Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко встретится с Мали, Ангола и Зимбабве сыграли вничью
37 минут назадLive
Гоцук о том, хороший ли игрок Садыгов: «Все все понимают, скажем так. Илья говорил: «Я футболист, не лезу в дела отца». Он нормальный парень, хорошо воспитан»
40 минут назад
Марсело: «У меня никогда не было пресса как у Роналду, я не атлет. Я всегда наслаждался жизнью – не ходил в зал, не придерживался строгих диет»
41 минуту назад
Глава РФС Дюков: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах»
52 минуты назад
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
сегодня, 12:15
Андрей Аршавин: «Сафонов даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный. А то, что Матвей лучше Шевалье, вообще сомнений нет»
58 минут назад
Абаскаль о Карседо: «Для «Спартака» было бы отлично, если бы он стал тренером. Он мог бы улучшить работу, которую мы ведем уже несколько лет»
сегодня, 14:21
Гасилин о России на ЧМ-2026: «Вышли бы в 1/8 финала минимум. Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, их бы точно обыграли»
сегодня, 14:19
Александр Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для него закончился, когда оставили Гусева»
сегодня, 14:12
Гвардиола сказал, что «набрал 4-5 кг» после паузы на Рождество. Ранее тренер «Ман Сити» пригрозил исключить из состава тех, кто вернется с лишним весом
сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»
8 минут назад
Глава РФС Дюков: «Процесс обсуждения лимита на легионеров продолжается»
23 минуты назад
Васильев о продаже Мбаппе: «Перес говорил: «Будь он уровня Неймара, я заплатил бы 180 млн». Я ответил, что для «Монако» он лучше. «Реал» дал 180 млн, но Килиан хотел сначала утвердиться в «ПСЖ»
30 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
33 минуты назадLive
Аморим о Майну: «Кобби станет будущим «МЮ». Ему просто нужно дождаться своего шанса – в футболе все может измениться за два дня»
53 минуты назад
Давид Луиз о Конте в «Челси»: «Мы постоянно ссорились, я думал, что он злился годами. Но потом он сказал, что я нужен ему в «Наполи»
сегодня, 14:35
Тюкавин о травме «крестов»: «Чувствую щелчок в колене, по всему телу – импульс. Накатывала тревога: «Вернусь ли вообще?» После операции не мог сам принять душ – мыла жена»
сегодня, 14:29
Глава попечительского совета «Балтики» о красной Талалаева со «Спартаком»: «Было серьезное порицание, обсуждение ведется. Обещать, что подобное не повторится, я не готов»
сегодня, 14:10
Ширер про один матч в Boxing Day: «Это безумие. Куда катится мир? Спорт в этот день всегда был важным явлением в Англии»
сегодня, 13:29
Мхитарян про 0:5 с «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Интер» был очень разочарован, но Киву вселил в нас уверенность и надежду. Он говорил, что прошлое изменить нельзя, а будущее можно»
сегодня, 13:10