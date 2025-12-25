Семин о переходе Гонду: «ЦСКА хочет усилить атаку и считает, что в обороне без Дивеева будет порядок»

Семин о переходе Гонду: ЦСКА считает, что в обороне без Дивеева будет порядок.

Юрий Семин оценил вероятный переход защитника ЦСКА Игоря Дивеева в «Зенит » в обмен на форварда Лусиано Гонду с доплатой со стороны петербуржцев.

«ЦСКА хочет усилить линию атаки. Они считают, что в обороне без Дивеева у них все будет в порядке. «Зенит» же ищет хорошего защитника. Это абсолютно нормальная сделка.

Кто принял более выигрышное решение – трудно сказать. Кто в итоге займет более высокое место в таблице, тот и принял верное решение.

В случае перехода Дивеева наверняка играет роль, что он россиянин. Но точного ответа на этот вопрос у меня нет. Наверняка «Зениту» он нужен, если они приняли решение подписать игрока», — сказал бывший тренер «Локомотива».