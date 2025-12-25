Генсек РФС о Карпине в «Динамо»: «Совмещение влияло, но качество работы в сборной не ухудшалось»

Митрофанов о Карпине: качество работы в сборной не ухудшалось в связи с совмещением.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что совмещение не мешало Валерию Карпину работать в сборной России.

Карпин возглавлял «Динамо» с лета по ноябрь 2025 года.

«Это вопрос взаимоотношений Валерия Георгиевича и «Динамо». Его основным местом работы всегда являлась сборная России. В «Динамо» он работал по совместительству, которое мы согласовывали.

Узнали о его решении покинуть клуб от него, перед своим разговором с «Динамо» он рассказал об этом решении. Мы главного тренера сборной поддерживаем всегда и во всем.

Понятно, что совмещение влияло на работу Валерия Георгиевича в РФС. Но гораздо больше влияния было на положение дел в «Динамо ». Качество работы главного тренера в сборной не ухудшалось в связи с совмещением», – сказал Митрофанов.