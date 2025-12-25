В Петербурге ИИ впервые выбрал лучших игроков среди юношей – на основе статистических данных, собранных нейросетью
В Петербурге ИИ впервые выбрал лучших игроков среди юношей.
Искусственный интеллект впервые выбрал лучших игроков среди юношей в Санкт-Петербурге.
По итогам сезона лучших футболистов в возрастных категориях от 13 до 17 лет выбирали не по субъективным оценкам, а на основе «цифрового следа» – точных статистических данных, собранных нейросетью, сообщает «Петербургский дневник».
Вместо командного результата в расчет шли индивидуальные показатели: точность и качество передач, количество успешных обводок и приемов мяча, а также результативность ударов и забитые голы.
Награды получили воспитанники ведущих клубов и школ города: «Зенита», «Динамо», «Звезды», «Коломяг», «Московской Заставы» и «Кировца-Восхождения».
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11125 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Петербургский дневник»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости