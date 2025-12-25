В Петербурге ИИ впервые выбрал лучших игроков среди юношей – на основе статистических данных, собранных нейросетью

В Петербурге ИИ впервые выбрал лучших игроков среди юношей.

Искусственный интеллект впервые выбрал лучших игроков среди юношей в Санкт-Петербурге .

По итогам сезона лучших футболистов в возрастных категориях от 13 до 17 лет выбирали не по субъективным оценкам, а на основе «цифрового следа» – точных статистических данных, собранных нейросетью, сообщает «Петербургский дневник».

Вместо командного результата в расчет шли индивидуальные показатели: точность и качество передач, количество успешных обводок и приемов мяча, а также результативность ударов и забитые голы.

Награды получили воспитанники ведущих клубов и школ города: «Зенита », «Динамо», «Звезды », «Коломяг», «Московской Заставы» и «Кировца-Восхождения».