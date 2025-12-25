«Рома» завершила прошлый сезон с убытком в 54 млн евро. Клуб планирует построить новый стадион
«Рома» завершила прошлый сезон с убытком в 54 млн евро.
«Рома» завершила прошлый финансовый год (по состоянию на 30 июня 2025-го) с убытком в размере 53,9 млн евро – лучший показатель клуба с сезона-2018/19, сообщает Calcio e Finanza.
В позапрошлом году (по состоянию на 30 июня 2024-го) убытки римлян составили 81,4 млн.
Ожидается, что в нынешнем финансовом году потери «Ромы» продолжат снижение, но убытка не избежать.
При американском бизнесмене Дэне Фридкине (с августа 2020 года) общая сумма убытков клуба составляет 643 млн евро.
«Рома» представила технико-экономическое обоснование для нового стадиона
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11124 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Calcio e Finanza
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости