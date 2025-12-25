«Рома» завершила прошлый сезон с убытком в 54 млн евро. Клуб планирует построить новый стадион

«Рома» завершила прошлый сезон с убытком в 54 млн евро.

«Рома» завершила прошлый финансовый год (по состоянию на 30 июня 2025-го) с убытком в размере 53,9 млн евро – лучший показатель клуба с сезона-2018/19, сообщает Calcio e Finanza.

В позапрошлом году (по состоянию на 30 июня 2024-го) убытки римлян составили 81,4 млн.

Ожидается, что в нынешнем финансовом году потери «Ромы» продолжат снижение, но убытка не избежать.

При американском бизнесмене Дэне Фридкине (с августа 2020 года) общая сумма убытков клуба составляет 643 млн евро.

«Рома» представила технико-экономическое обоснование для нового стадиона