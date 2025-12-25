Гендиректор «Балтики» о 5-м месте: «Ребята эмоционально подходят к каждому матчу и стараются играть на 110%. Думаем продолжать в том же духе»

Гендиректор «Балтики» о 5-м месте: ребята стараются играть на 110%.

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о 5-м месте калининградцев в РПЛ после 18 туров. В прошлом сезоне клуб выступал в Первой лиге.

— В чем феномен «Балтики»?

— Сошлось все то, что должно было сойтись. Хороший состав, ребята эмоционально подходят к каждому матчу и стараются играть на 110%, хороший тренерский штаб, хорошая работа главного тренера и всего клуба. От этого и зависит результат.

— Какие теперь планы у «Балтики», когда команда идет на пятой строчке?

— Думаем продолжать в том же духе. Все оставшиеся 12 матчей нужно сыграть с той же невероятной самоотдачей, с каждым соперником надо играть на максимум и добывать результат, — сказал Измайлов.