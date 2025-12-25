  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Пари НН» предложил Боселли новый контракт, заявил гендиректор клуба: «От его представителей слышал, что Хуан хотел бы пойти на повышение»
17

«Пари НН» предложил Боселли новый контракт, заявил гендиректор клуба: «От его представителей слышал, что Хуан хотел бы пойти на повышение»

«Пари НН» предложил Боселли новый контракт.

Гендиректор «Пари НН» Виталий Карасев заявил, что клуб предложил новый контракт хавбеку Хуану Боселли.

В 16 матчах сезона РПЛ на счету 26-летнего уругвайца 7 голов. Действующее соглашение Боселли с нижегородцами рассчитано до июня 2026 года.

«Мы со своей стороны предложили Хуану новый контракт. Отказа с его стороны не было. Но мы знаем, что еще ряд российских клубов проявляют к нему интерес. На сегодняшний момент Хуан — наш игрок, мы его ждем 13 января в Турции на сборе. Что будет после 13‑го числа — посмотрим. 

Боселли — наш лидер, он провел хорошую первую половину сезона. От его представителей я слышал, что Хуан хотел бы пойти на повышение, сделать новый шаг для себя. Но мы со свой стороны делаем все возможное, чтобы наш актив сохранить. Но по карьерному будущему решение будут принимать сам игрок и его окружение», — сказал Карасев.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11123 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoХуан Мануэль Боселли
возможные трансферы
logoПари НН
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Пари НН» обыграл «Динамо» Махачкала на выезде – 1:0. Боселли забил с пенальти, Табидзе удалили
7 декабря, 12:59
Боселли забил 20-й гол за «Пари НН» и делит 1-е место в истории клуба по мячам в РПЛ. Хавбек забил больше половины голов клуба в сезоне
7 декабря, 12:08
«Акрон» уступил «Пари НН» – 1:2. Боселли с пенальти забил победный, у Дзюбы тоже гол
29 ноября, 13:03
Главные новости
Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко встретится с Мали, Ангола и Зимбабве сыграли вничью
36 минут назадLive
Гоцук о том, хороший ли игрок Садыгов: «Все все понимают, скажем так. Илья говорил: «Я футболист, не лезу в дела отца». Он нормальный парень, хорошо воспитан»
39 минут назад
Марсело: «У меня никогда не было пресса как у Роналду, я не атлет. Я всегда наслаждался жизнью – не ходил в зал, не придерживался строгих диет»
40 минут назад
Глава РФС Дюков: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах»
51 минуту назад
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
сегодня, 12:15
Андрей Аршавин: «Сафонов даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный. А то, что Матвей лучше Шевалье, вообще сомнений нет»
57 минут назад
Абаскаль о Карседо: «Для «Спартака» было бы отлично, если бы он стал тренером. Он мог бы улучшить работу, которую мы ведем уже несколько лет»
сегодня, 14:21
Гасилин о России на ЧМ-2026: «Вышли бы в 1/8 финала минимум. Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, их бы точно обыграли»
сегодня, 14:19
Александр Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для него закончился, когда оставили Гусева»
сегодня, 14:12
Гвардиола сказал, что «набрал 4-5 кг» после паузы на Рождество. Ранее тренер «Ман Сити» пригрозил исключить из состава тех, кто вернется с лишним весом
сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»
7 минут назад
Глава РФС Дюков: «Процесс обсуждения лимита на легионеров продолжается»
22 минуты назад
Васильев о продаже Мбаппе: «Перес говорил: «Будь он уровня Неймара, я заплатил бы 180 млн». Я ответил, что для «Монако» он лучше. «Реал» дал 180 млн, но Килиан хотел сначала утвердиться в «ПСЖ»
29 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
32 минуты назадLive
Аморим о Майну: «Кобби станет будущим «МЮ». Ему просто нужно дождаться своего шанса – в футболе все может измениться за два дня»
52 минуты назад
Давид Луиз о Конте в «Челси»: «Мы постоянно ссорились, я думал, что он злился годами. Но потом он сказал, что я нужен ему в «Наполи»
сегодня, 14:35
Тюкавин о травме «крестов»: «Чувствую щелчок в колене, по всему телу – импульс. Накатывала тревога: «Вернусь ли вообще?» После операции не мог сам принять душ – мыла жена»
сегодня, 14:29
Глава попечительского совета «Балтики» о красной Талалаева со «Спартаком»: «Было серьезное порицание, обсуждение ведется. Обещать, что подобное не повторится, я не готов»
сегодня, 14:10
Ширер про один матч в Boxing Day: «Это безумие. Куда катится мир? Спорт в этот день всегда был важным явлением в Англии»
сегодня, 13:29
Мхитарян про 0:5 с «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Интер» был очень разочарован, но Киву вселил в нас уверенность и надежду. Он говорил, что прошлое изменить нельзя, а будущее можно»
сегодня, 13:10