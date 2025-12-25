  • Спортс
  • «Танашев – открытие года в судействе. Очень быстро залетел в РПЛ». Экс-арбитр Федотов о рефери
5

«Танашев – открытие года в судействе. Очень быстро залетел в РПЛ». Экс-арбитр Федотов о рефери

Экс-арбитр Федотов: Танашев – открытие года в судействе.

Экс-арбитр Федотов назвал Инала Танашева открытием года в российском судействе.

«Для меня открытие года в судействе — Танашев. Наконец-то увидели этого арбитра, которого постоянно задвигали и не давали ему работать. Он очень быстро залетел в Премьер-лигу. Вряд ли кто-то скажет, что Танашев плохо судит. 

Лучшего арбитра надо определять в конце сезона. Нужно выбирать среди тех судей, которые работали на сложных матчах, а это Карасев, Чистяков. Но спасибо, что департамент разглядел Танашева», — сказал Федотов.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11265 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Инал Танашев
Игорь Федотов
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
