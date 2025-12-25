Чуквуэзе о «Милане»: «Не думаю, что мне давали достаточно времени. Возможно, однажды вернусь в Серию А, но АПЛ больше подходит моему стилю»

Чуквуэзе о «Милане»: не думаю, что мне давали достаточно времени.

Вингер «Фулхэма» Сэмюэл Чуквуэзе считает, что в «Милане» ему давали недостаточно времени, чтобы проявить себя.

С этого сезона нигериец выступает за английский клуб на правах аренды.

«Не думаю, что мне давали достаточно времени или шансов, которые мне были нужны. Но это футбол. Мне просто нужно продолжать работать. Возможно, однажды вернусь в Серию А или Ла Лигу, либо останусь в АПЛ. Английский футбол, вероятно, больше подходит моему стилю, нежели итальянская тактика.

Я скучаю по «Милану», это мой второй дом. Моя семья все еще там, поэтому, конечно, я скучаю по городу. У них все хорошо, и я желаю им всего наилучшего, ведь я все еще игрок «Милана» и всего лишь в аренде», – сказал Чуквуэзе.