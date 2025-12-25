Шапи об МЛС: «Играл против Месси, сфоткались пару раз. Но футболок у него не осталось, все разобрали»

Шапи: играл против Месси, сфоткались пару раз.

Вингер «Канзас Сити» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как сфотографировался с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«МЛС очень сильно развивается. Я знал, что там Месси. Решил поехать.

Я жил в отеле, они [футболисты «Интер Майами»] заселились к нам. Из лифта выходят Месси и Суарес. В Майами я после игры дождался Месси, пока он массаж сделает, чтобы просто сфоткаться. Сфоткались пару раз. Я играл против Месси. Но футболок у него не осталось, все разобрали», – сказал Сулейманов.