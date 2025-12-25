  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Вся страна болела за Галицкого и «Краснодар». И точно так же – за ХК «Локомотив», вспоминая ту ужасную трагедию». Вяльбе о командах года
55

«Вся страна болела за Галицкого и «Краснодар». И точно так же – за ХК «Локомотив», вспоминая ту ужасную трагедию». Вяльбе о командах года

Вяльбе о командах года: вся страна болела за Галицкого, «Краснодар» и ХК «Локомотив».

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала ФК «Краснодар» и ХК «Локомотив» командами года по итогам 2025-го.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые стал чемпионом РПЛ, а «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина.

«Лучшие команды – ХК «Локомотив» и «Краснодар», тут все понятно. Даже не обсуждается. Вся страна болела за Галицкого и «Краснодар». Даже я, человек очень далекий от футбола. Выбираю Галицкого и в номинации «Босс года». 

И точно так же все болели за «Локо», вспоминая ту ужасную трагедию. Они смогли не просто вернуться, а выиграть в итоге Кубок Гагарина», – сказала Вяльбе.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?4857 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: РИА Новости
logoКраснодар
logoЛокомотив
logoЕлена Вяльбе
logoСергей Галицкий
logoКХЛ
рейтинги
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шапи о «Краснодаре»: «Выиграть чемпионат с 11 воспитанниками в составе очень тяжело, но, думаю, Галицкий от своей мечты не откажется. Сейчас многое строится на Кордобе»
вчера, 21:40
Семин про тренеров-иностранцев: «Некоторые руководители не очень разбираются в футболе, наверное. Когда клуб частный – ошибок меньше. Все тренеры «Краснодара» – хорошего уровня»
вчера, 02:17
«Галицкий решил, что вратарь на 11-метровых должен полагаться на реакцию». Экс-тренер голкиперов «Краснодара» Климов о главе клуба
23 декабря, 02:44
Главные новости
«Пари НН» предложил Боселли новый контракт, заявил гендиректор клуба: «От его представителей слышал, что Хуан хотел бы пойти на повышение»
26 минут назад
Путин раздал поручения о спорте и вручил орден Канделаки, новый опрос о лимите, обмен Дивеева на Гонду согласован, Ташуев возглавил «Енисей», конец бана Валиевой и другие новости
сегодня, 06:12
Шапи о будущем: «У меня еще год контракта в «Канзасе». Хотел бы поиграть в Испании»
сегодня, 05:56
Экс-хавбек ЦСКА Давила выложил фото с семьей в футболке «Зенита»: «Моя команда»
сегодня, 04:23Фото
Сможет ли «МЮ» запрыгнуть в топ-5 до Нового года? Угадайте счет матча против «Ньюкасла» в «Предикторе»
сегодня, 03:50Телеграм
Ташуев о «Енисее»: «Есть хорошая платформа, чтобы вылепить более серьезный, фундаментальный клуб с интересным футболом»
сегодня, 02:11
«ПСЖ» Сафонова, «Монако» Головина, а «Копенгаген» – чей? Вспомните все европейские клубы с россиянами!
вчера, 22:30Тесты и игры
Ламин Ямаль: «Я стараюсь ложиться спать пораньше, чтобы проснуться среди ночи и поесть печенья. Вот почему у меня не может быть девушки»
вчера, 22:01
Кубок Африки. Алжир разгромил Судан, Кот-д`Ивуар обыграл Мозамбик, Камерун победил Габон
вчера, 21:55
Президент «Фенербахче» о положительном тесте на кокаин: «Клевета. Это вещество я никогда не употреблял и не видел. Готов предоставить образцы повторно»
вчера, 21:53
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Балтики» о 5-м месте: «Ребята эмоционально подходят к каждому матчу и стараются играть на 110%. Думаем продолжать в том же духе»
15 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» в гостях у «Аль-Рияда», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
38 минут назад
Гендиректор «Ариса» о восстановлении Кокорина: «С нового года будет набирать форму через матчи. С физической точки зрения он уже здоров»
сегодня, 05:42
Аршавин об «Атлетико»: «У Симеоне свой почерк, своя философия, но это не мое»
сегодня, 05:29
«Танашев – открытие года в судействе. Очень быстро залетел в РПЛ». Экс-арбитр Федотов о рефери
сегодня, 04:00
Чуквуэзе о «Милане»: «Не думаю, что мне давали достаточно времени. Возможно, однажды вернусь в Серию А, но АПЛ больше подходит моему стилю»
сегодня, 03:48
Шапи об МЛС: «Играл против Месси, сфоткались пару раз. Но футболок у него не осталось, все разобрали»
сегодня, 03:32
Порванную футболку Марадоны с матча «Барсы» продали на аукционе за 152 тысячи евро – рекордная сумма для клубной майки аргентинца
сегодня, 01:53Фото
Гришин о «Балтике»: «Футбол неплохой, но не очень зрелищный. Тактика мелкого фола работает, но игра рвется на части»
сегодня, 01:31
«Карседо соответствует уровню «Спартака». Он посильнее, чем некоторые из предыдущих тренеров». Гендиректор «Ариса» об испанце
сегодня, 01:19