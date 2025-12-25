«Вся страна болела за Галицкого и «Краснодар». И точно так же – за ХК «Локомотив», вспоминая ту ужасную трагедию». Вяльбе о командах года

Вяльбе о командах года: вся страна болела за Галицкого, «Краснодар» и ХК «Локомотив».

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала ФК «Краснодар» и ХК «Локомотив » командами года по итогам 2025-го.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые стал чемпионом РПЛ , а «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина.

«Лучшие команды – ХК «Локомотив» и «Краснодар », тут все понятно. Даже не обсуждается. Вся страна болела за Галицкого и «Краснодар». Даже я, человек очень далекий от футбола. Выбираю Галицкого и в номинации «Босс года».

И точно так же все болели за «Локо», вспоминая ту ужасную трагедию. Они смогли не просто вернуться, а выиграть в итоге Кубок Гагарина», – сказала Вяльбе.