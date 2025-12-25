Ташуев о «Енисее»: «Есть хорошая платформа, чтобы вылепить более серьезный, фундаментальный клуб с интересным футболом»

Ташуев о «Енисее»: есть платформа, чтобы вылепить более серьезный клуб.

Новый тренер «Енисея » Сергей Ташуев считает, что у клуба есть хорошие перспективы.

После 21 тура красноярцы занимают в Первой лиге 13-е место.

– Мы договорились официально о контракте на полтора года. Но и у меня есть серьезные амбиции, и клуб хочется развиваться. Если к лету получится хороший симбиоз в плане целей и задач, то дальше будем уже решать.

Красноярский край — самодостаточный. Руководитель региона болеет спортом. Мне кажется, там есть хорошая платформа, чтобы вылепить более серьезный, фундаментальный клуб с интересным футболом, чтобы на него ходили болельщики. Это делать я умею — ставить привлекательную игру и добиваться результата.

Сейчас команда не в самом лучшем состоянии, проводит не самый сильный сезон, находится недалеко от зоны стыков. Поэтому надо будет в первую очередь разобраться с философией, со стилистикой, с управлением, после чего принимать решение.

— Красноярск хоть и спортивный, но непростой для футбола регион: Сибирь, морозы.

— Там в морозную погоду есть манеж, решающие игры команда проводит в нем. Плюс я знаю, что в Красноярске есть планы по новому стадиону. Люди работают над этим и пытаются что-то сделать, – сказал Ташуев.