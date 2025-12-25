Порванную футболку Марадоны с матча «Барсы» продали на аукционе за 152 тысячи евро – рекордная сумма для клубной майки аргентинца
Порванную футболку Марадоны с матча «Барсы» продали на аукционе за 152 тысячи евро.
Порванную футболку Диего Марадоны с финального матча Кубка Испании-1984 между «Барселоной» и «Атлетиком» (0:1) продали на аукционе за 152 тысячи евро с учетом комиссии в размере 23%.
Согласно Matchday Football Auctions, это рекордная в истории сумма, вырученная за клубную футболку Марадоны.
Фото: mundodeportivo.com
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
