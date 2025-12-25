Гришин о «Балтике»: «Футбол неплохой, но не очень зрелищный. Тактика мелкого фола работает, но игра рвется на части»

Гришин о «Балтике»: футбол неплохой, но не очень зрелищный.

Александр Гришин оценил игру «Балтики» и 5-е место в РПЛ после 18 туров.

«В чем секрет «Балтики»? Они хорошо играют в обороне, вот и весь секрет. Они пропустили меньше всех пока в РПЛ. Раньше говорили, что команда строится от печки. Если оборона в порядке, то ты всегда свой момент найдешь.

В «Балтике» неплохо выстроена оборона, хорошо смотрится Хиль, который забил уже 10 голов. Он, Петров и Титков и используют моменты в основном. Поэтому «Балтика» и находится так высоко.

У «Балтики» отличная физическая подготовка? Важнее, что люди знают, что делать на поле. Тактика мелкого фола работает у «Балтики», но судьи на это тоже обращают внимание. «Балтика » набирает очки, но футбол страдает. Игра рвется на части.

Я работал на одном из матчей «Балтики», только за один тайм там было около 20 фолов. Из 45 минут мяч был в игре условно минут 7, все остальное время – ауты и штрафные. Футбол у них неплохой, но не очень зрелищный», — сказал бывший футболист ЦСКА.