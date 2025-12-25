  • Спортс
  • «Карседо соответствует уровню «Спартака». Он посильнее, чем некоторые из предыдущих тренеров». Гендиректор «Ариса» об испанце
12

«Карседо соответствует уровню «Спартака». Он посильнее, чем некоторые из предыдущих тренеров». Гендиректор «Ариса» об испанце

Гендиректор «Ариса»: Карседо соответствует уровню «Спартака».

Гендиректор «Ариса» Павел Гогнидзе считает, что тренер «Пафоса» Хуан Карседо соответствует уровню «Спартака».

Сообщалось, что испанец – главный кандидат на пост тренера красно-белых.

«Безусловно, он соответствует уровню «Спартака». На мой взгляд, он посильнее и поинтереснее, чем некоторые из предыдущих тренеров, которым доверяли этот большой клуб. 

С другой стороны, в «Спартаке» безумно тяжело работать любому специалисту — как раз из-за разных видов давления, которых может не быть в клубе поменьше. Любой попадает под пресс со стороны медиа, болельщиков, возможно, руководства. Я не испытываю сомнений по поводу квалификации Карседо, но работать там сложно даже Гвардиоле, если бы он приехал», — заявил Гогнидзе.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
