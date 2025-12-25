«Карседо соответствует уровню «Спартака». Он посильнее, чем некоторые из предыдущих тренеров». Гендиректор «Ариса» об испанце

Гендиректор «Ариса»: Карседо соответствует уровню «Спартака».

Гендиректор «Ариса» Павел Гогнидзе считает, что тренер «Пафоса» Хуан Карседо соответствует уровню «Спартака».

Сообщалось, что испанец – главный кандидат на пост тренера красно-белых.

«Безусловно, он соответствует уровню «Спартака». На мой взгляд, он посильнее и поинтереснее, чем некоторые из предыдущих тренеров, которым доверяли этот большой клуб.

С другой стороны, в «Спартаке» безумно тяжело работать любому специалисту — как раз из-за разных видов давления, которых может не быть в клубе поменьше. Любой попадает под пресс со стороны медиа, болельщиков, возможно, руководства. Я не испытываю сомнений по поводу квалификации Карседо, но работать там сложно даже Гвардиоле, если бы он приехал», — заявил Гогнидзе.