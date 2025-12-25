  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мартинелли о «крестах» Жезуса: «Старался быть рядом с ним – тяжело выбывать на такой длительный срок. Еще в детстве я наблюдал за его игрой в «Палмейрасе»
5

Мартинелли о «крестах» Жезуса: «Старался быть рядом с ним – тяжело выбывать на такой длительный срок. Еще в детстве я наблюдал за его игрой в «Палмейрасе»

Мартинелли о «крестах» Жезуса: это тяжело, я был рядом, когда мог.

Полузащитник «Арсенала» Габриэл Мартинелли рассказал, что помогал Габриэлу Жезусу во время восстановления от травмы «крестов».

28-летний форвард, не игравший с января этого года, вернулся на поле в середине декабря.

«У меня тоже были проблемы с мениском несколько лет назад, и я знаю, как тяжело выбывать из строя на такой длительный срок. Когда у меня была возможность быть рядом с ним, я был.

Я старался поговорить с ним, потому что знаю, как это тяжело. Хотя он старше меня, я старался быть рядом с ним. Он один из тех парней, за игрой которых в составе «Палмейраса» я наблюдал в Бразилии по телевизору с самого детства.

Разница всего в три года, но он так быстро попал в первую команду, когда ему было 16. Мне было 12 или 13, и я смотрел его игры, так что я всегда ему об этом говорю.

Очень здорово, что он вернулся. Надеюсь, в следующих матчах он сможет забивать и показывать хорошую игру», – сказал Мартинелли в интервью Sky Sports.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11263 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
logoАрсенал
logoГабриэл Жезус
logoпремьер-лига Англия
logoтравмы
logoЗдоровье
logoПалмейрас
logoГабриэл Мартинелли
logoвысшая лига Бразилия
logoСборная Бразилии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Артета о 3:0 с «Брюгге»: «Мадуэке и Мартинелли были великолепны. Мы рады возвращению Жезуса, он преодолел боль и неуверенность – это показывает его психологическую стойкость»
10 декабря, 23:07
«Арсенал» включил Жезуса в заявку на ЛЧ – вместо получившего травму Доумана. Бразилец не играл с января
9 декабря, 15:36
Жезус успешно перенес операцию после разрыва «крестов»: «Верю и доверяю Богу»
22 января, 16:40Фото
Главные новости
«Зенит» хочет купить Черникова и считает его лучшим опорником РПЛ. «Краснодар» оценивает хавбека в 15 млн евро, но не намерен продавать одного из лидеров (Legalbet)
7 минут назад
Глава РФС Дюков о налоге на иностранных тренеров: «Если увидим, что с российскими игроками работают только иностранные тренеры, тогда нужно решать по регулированию»
14 минут назад
Хотели узнать, какой Спортс’’ изнутри? Мы сделали для вас отдельный сайт – заходите и изучайте!
26 минут назадВакансия
Эктор Бельерин: «Тысячу раз думал о счастье и понял, что его не существует. Я ищу спокойствия»
28 минут назад
Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»
56 минут назад
Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко встретится с Мали, Ангола и Зимбабве сыграли вничью
сегодня, 15:01Live
Гоцук о том, хороший ли игрок Садыгов: «Все все понимают, скажем так. Илья говорил: «Я футболист, не лезу в дела отца». Он нормальный парень, хорошо воспитан»
сегодня, 14:58
Марсело: «У меня никогда не было пресса как у Роналду, я не атлет. Я всегда наслаждался жизнью – не ходил в зал, не придерживался строгих диет»
сегодня, 14:57
Глава РФС Дюков: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах»
сегодня, 14:46
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
сегодня, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп о борьбе за титул: «Предпочел бы опережать всех на 10 очков, но что есть, то есть. «Арсенал» играет хорошо, и «Сити» на верном пути»
44 минуты назад
Глава РФС Дюков: «Процесс обсуждения лимита на легионеров продолжается»
сегодня, 15:15
Васильев о продаже Мбаппе: «Перес говорил: «Будь он уровня Неймара, я заплатил бы 180 млн». Я ответил, что для «Монако» он лучше. «Реал» дал 180 млн, но Килиан хотел сначала утвердиться в «ПСЖ»
сегодня, 15:08
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
сегодня, 15:05Live
Аморим о Майну: «Кобби станет будущим «МЮ». Ему просто нужно дождаться своего шанса – в футболе все может измениться за два дня»
сегодня, 14:45
Давид Луиз о Конте в «Челси»: «Мы постоянно ссорились, я думал, что он злился годами. Но потом он сказал, что я нужен ему в «Наполи»
сегодня, 14:35
Тюкавин о травме «крестов»: «Чувствую щелчок в колене, по всему телу – импульс. Накатывала тревога: «Вернусь ли вообще?» После операции не мог сам принять душ – мыла жена»
сегодня, 14:29
Глава попечительского совета «Балтики» о красной Талалаева со «Спартаком»: «Было серьезное порицание, обсуждение ведется. Обещать, что подобное не повторится, я не готов»
сегодня, 14:10
Ширер про один матч в Boxing Day: «Это безумие. Куда катится мир? Спорт в этот день всегда был важным явлением в Англии»
сегодня, 13:29
Мхитарян про 0:5 с «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Интер» был очень разочарован, но Киву вселил в нас уверенность и надежду. Он говорил, что прошлое изменить нельзя, а будущее можно»
сегодня, 13:10