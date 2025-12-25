Мартинелли о «крестах» Жезуса: «Старался быть рядом с ним – тяжело выбывать на такой длительный срок. Еще в детстве я наблюдал за его игрой в «Палмейрасе»

Мартинелли о «крестах» Жезуса: это тяжело, я был рядом, когда мог.

Полузащитник «Арсенала » Габриэл Мартинелли рассказал, что помогал Габриэлу Жезусу во время восстановления от травмы «крестов».

28-летний форвард, не игравший с января этого года, вернулся на поле в середине декабря.

«У меня тоже были проблемы с мениском несколько лет назад, и я знаю, как тяжело выбывать из строя на такой длительный срок. Когда у меня была возможность быть рядом с ним, я был.

Я старался поговорить с ним, потому что знаю, как это тяжело. Хотя он старше меня, я старался быть рядом с ним. Он один из тех парней, за игрой которых в составе «Палмейраса» я наблюдал в Бразилии по телевизору с самого детства.

Разница всего в три года, но он так быстро попал в первую команду, когда ему было 16. Мне было 12 или 13, и я смотрел его игры, так что я всегда ему об этом говорю.

Очень здорово, что он вернулся. Надеюсь, в следующих матчах он сможет забивать и показывать хорошую игру», – сказал Мартинелли в интервью Sky Sports.