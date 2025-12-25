Президент «Фенербахче» о положительном тесте на кокаин: «Клевета. Это вещество я никогда не употреблял и не видел. Готов предоставить образцы повторно»

Президент «Фенербахче» выступил по поводу положительного теста на кокаин.

Президент «Фенербахче» Садеттин Саран выпустил заявление после того, как образец его волос дал положительный результат на кокаин. Саран был освобожден под залог и подписку о невыезде.

«В связи с новостями, появившимися в публичном пространстве, возникла необходимость проинформировать общественность. Прежде всего хочу ясно и однозначно заявить: вещество, тестирование на которое, как утверждается, дало положительный результат в Институте судебной медицины, я никогда в жизни не употреблял. Более того, я даже не видел его вблизи.

Подобные утверждения носят характер откровенной клеветнической кампании, направленной лично против меня, на подрыв моих личных прав и деловой репутации, а также преследуют цель нанести ущерб учреждениям, которые я представляю. В связи с этим хочу особо подчеркнуть, что готов немедленно и без каких-либо колебаний предоставить любые необходимые образцы повторно.

Будет официально направлено требование в адрес прокуратуры, ведущей расследование, о повторном проведении соответствующего теста в Институте судебной медицины. Кроме того, все необходимые анализы в кратчайшие сроки будут проведены в независимых тестовых лабораториях, обладающих международной аккредитацией, а их результаты будут доведены до сведения общественности.

Хочу еще раз подчеркнуть: у меня нет ни малейших опасений относительно того, что истина будет установлена научными методами и в соответствии с универсальными стандартами. В то же время вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что сведения, якобы относящиеся к делу, в отношении которого действует режим конфиденциальности, начали синхронно и скоординированно распространяться в ряде источников уже с первых часов утра того дня, когда, как утверждается, был получен результат теста.

Я полностью убежден, что истина рано или поздно будет установлена, а процесс завершится справедливо, прозрачно и в рамках принципов правового государства», – говорится в заявлении Сарана.