Ламин Ямаль: «Я стараюсь ложиться спать пораньше, чтобы проснуться среди ночи и поесть печенья. Вот почему у меня не может быть девушки»
Ламин Ямаль просыпается посреди ночи, чтобы поесть печенья.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о необычной привычке.
Испанский футболист запустил свой канал на YouTube – за два дня он набрал более миллиона подписчиков. В первом видео Ямаль провел экскурсию по своему дому.
«Я стараюсь ложиться спать пораньше, чтобы проснуться среди ночи. И вы скажете, что я просыпаюсь ночью, чтобы посмотреть на время и сказать: «Я могу еще поспать».
Нет, я делаю это, чтобы поесть печенья. Мне это нравится. Это мой любимый вариант. Вот почему у меня не может быть девушки – потому что я просыпаюсь по ночам», – сказал Ямаль в ролике.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
