Агкацев получил почетную грамоту парламента Северной Осетии. Вратарь «Краснодара» награжден за «профессионализм и высокие спортивные достижения»

Станислав Агкацев награжден почетной грамотой парламента Северной Осетии.

Вратарь «Краснодара » и сборной России Станислав Агкацев получил почетную грамоту парламента республики Северная Осетия – Алания.

23-летний футболист родился во Владикавказе. В прошлом сезоне вместе с краснодарским клубом Агкацев стал чемпионом России.

«Сегодня встретился с Председателем Парламента Республики Северная Осетия – Алания Таймуразом Тускаевым 🤝.

Таймураз Русланович вручил мне Почетную грамоту Парламента за профессионализм и высокие спортивные достижения.

Рад быть примером для молодых ребят из нашей республики – буду и дальше стараться не только представлять регион игрой на поле, но и поддерживать наших спортсменов 🙌.

Спасибо за встречу и теплые пожелания!» – написал Агкацев в своем телеграм-канале.