Сулейманов: Галицкий не откажется от мечты выиграть РПЛ с 11 воспитанниками.

Бывший игрок «Краснодара » Магомед-Шапи Сулейманов , выступающий за «Канзас-Сити », ответил на вопрос о том, смогут ли «быки» успешно выступать в Мир РПЛ , если в составе команды будут играть 11 воспитанников клуба.

«Сейчас лимит другой в РПЛ. Кордоба – один из сильнейших игроков лиги. На нем многое строится в «Краснодаре». Выиграть чемпионат с 11 воспитанниками в составе очень тяжело. На протяжении сезона тебе нужны лидеры, которые поведут команду за собой. Но, думаю, Сергей Николаевич [Галицкий ] от своей мечты не откажется.

Я не скажу, что у нас не получилось. Мы были первыми воспитанниками, кто забивал в еврокубках. Но сейчас другая ситуация. Да и у меня в конкурентах были Вандерсон, Классон, Паша Мамаев, Лаборде. Они были классными. Было тяжело выиграть конкуренцию.

Нынешние воспитанники пришли немного в другое время и выросли в лидеров команды. Но говорить о чем‑то можно будет, только если «Краснодар» сыграет в Европе. Сейчас в России только две топ‑команды: «Краснодар» и «Зенит». Остальные хорошие, но только эти борются за золото», – сказал Сулейманов.