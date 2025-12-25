Аршавин о 2-м месте «Зените» в РПЛ: «Нормальный результат, важен отрыв в одно очко. Клуб испытывал проблемы»
Аршавин о «Зените» в РПЛ: 2-е место с отрывом в 1 очко – нормальный результат.
Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил результаты клуба в первой половине сезона Мир РПЛ.
После 18 туров чемпионата России «Зенит» с 39 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
– Второе место после 18‑го тура РПЛ. Как это оценивать?
– Тут важен отрыв в одно очко. [Учитывая] то, как складывались эти полгода, а также те проблемы, которые испытывал «Зенит», я думаю, что это нормальный результат.
– Где был худший отрезок?
– В начале сезона. Все, что было до «Ахмата», – сказал Аршавин.
Напомним, 30 июля «Зенит» обыграл «Ахмат» (2:1) в Фонбет Кубке России, а 9 августа уступил грозненцам (0:1) в Мир РПЛ.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
