  • Мирча Луческу: «Футбол из развлечения превратился в мероприятие. В золотой период итальянский футбол держался на великих семьях. Сегодня все иначе: фонды, консорциумы, иностранцы»
Мирча Луческу: «Футбол из развлечения превратился в мероприятие. В золотой период итальянский футбол держался на великих семьях. Сегодня все иначе: фонды, консорциумы, иностранцы»

Луческу: футбол из развлечения превратился в бизнес.

Мирча Луческу тепло высказался о бывшем владельце «Интера» Массимо Моратти. Румынский тренер возглавлял «нерадзурри» в 1998-1999 годах.

«Настоящий джентльмен: он пытался убедить меня остаться, но в «Интере» тогда заканчивались контракты у десяти игроков, а он при этом дал понять всем, что на следующий год собирается пригласить Липпи, что создавало для меня проблемы.

Во всяком случае, Моратти – это душа клуба: его любовь ощущается, он является символом золотого периода, когда итальянский футбол держался на великих семьях. Сегодня все иначе: фонды, консорциумы, иностранцы… Да, играют, ведут трансферы, но футбол из развлечения превратился в мероприятие», – сказал Луческу в интервью La Gazzetta dello Sport.

Мирча Луческу: «Шахтер», возможно, выиграл бы ЛЧ, если бы не конфликт на Донбассе. Мы были великолепны»

