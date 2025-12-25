«Зенит» отклонил предложение «Црвены Звезды» по Эраковичу. Сербы хотели арендовать защитника с обязательным выкупом (MaxBet Sport)
«Зенит» не отпустил Страхиню Эраковича в «Црвену Звезду».
«Зенит» отклонил предложение «Црвены Звезды» по Страхине Эраковичу.
По информации MaxBet Sport, сербский клуб хотел взять защитника в аренду до конца сезона с обязательным выкупом, но петербуржцы предпочитают продать игрока, если поступит хорошее предложение.
Эракович перешел в «Зенит» из «Црвены Звезды» в 2023 году. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей.
