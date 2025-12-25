  • Спортс
Адриен Рабьо: «Милан» особенный, потому что его знают во всем мире. Он стоит на одном уровне с «Барсой» и «Реалом» по известности – это позволяет понять величие клуба и его историю»

Адриен Рабьо сравнил статус «Милана» с «Реалом» и «Барселоной».

Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо высказался об известности клуба. 

«В детстве я мог играть за «Милан». Они всегда были отличной командой, и каждый раз, когда меня связывали с этим клубом, я был счастлив.

«Милан» особенный, потому что его знают во всем мире; мы видели это даже в Эр-Рияде. По своей известности «Милан» стоит на одном уровне с «Барселоной» и «Реалом», и это позволяет понять величие клуба и его историю.

Когда я приезжал на «Сан-Сиро» с «Юве», я по-настоящему не понимал величия клуба. Теперь я вижу болельщиков повсюду, и благодаря этому я понял, что такое «Милан». Эти факторы помогают понять величие клуба», – сказал Рабьо. 

