Агент Джикии: «Георгий мечтает вернуться в сборную. Даже на товарищеские игры»
Кахор Муминов, агент Георгия Джикии, заявил, что защитник мечтает вернуться в сборную России. 32-летний игрок выступает за турецкий «Антальяспор».
– Как дела у Георгия Джикии?
– Помню, я ему набрал, когда он забил два гола подряд осенью. Георгий сказал, что такое у него случилось впервые в жизни. Был счастлив.
Джикия многим ребятам рассказывает, как здорово в Турции. Уезжал он туда с большой опаской и недоверием. Но быстро адаптировался.
Георгий– скала, огромный масштаб личности. Любому нашему молодому клиенту может вправить мозги.
Плюс турецкой Суперлиги – там никто не смотрит на возраст. Вагнер Лав туда уехал в «Аланьяспор» – маленькую команду в 37 лет и забил кучу голов. В итоге его купил «Бешикташ».
Кстати, он мечтает вернуться в сборную. Даже на товарищеские игры, – сказал Муминов.
Джикия не выступал за национальную сборную с 2023 года.