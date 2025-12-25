15

Агент Джикии: «Георгий мечтает вернуться в сборную. Даже на товарищеские игры»

Агент Джикии: он мечтает вернуться в сборную России.

Кахор Муминов, агент Георгия Джикии, заявил, что защитник мечтает вернуться в сборную России. 32-летний игрок выступает за турецкий «Антальяспор».

– Как дела у Георгия Джикии?

– Помню, я ему набрал, когда он забил два гола подряд осенью. Георгий сказал, что такое у него случилось впервые в жизни. Был счастлив.

Джикия многим ребятам рассказывает, как здорово в Турции. Уезжал он туда с большой опаской и недоверием. Но быстро адаптировался.

Георгий– скала, огромный масштаб личности. Любому нашему молодому клиенту может вправить мозги.

Плюс турецкой Суперлиги – там никто не смотрит на возраст. Вагнер Лав туда уехал в «Аланьяспор» – маленькую команду в 37 лет и забил кучу голов. В итоге его купил «Бешикташ».

Кстати, он мечтает вернуться в сборную. Даже на товарищеские игры, – сказал Муминов.

Джикия не выступал за национальную сборную с 2023 года.

