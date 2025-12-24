Аршавин об обмене Гонду на Дивеева: «Могут выиграть оба клуба. ЦСКА получит сильного нападающего. Лусиано очень мастеровитый, только скорости не хватает»

Аршавин: «Зенит» и ЦСКА выиграют от обмена Гонду на Дивеева, Лусиано силен.

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита » Андрей Аршавин считает, что петербургский клуб и ЦСКА выиграют от обмена Игоря Дивеева на Лусиано Гонду .

Сегодня «Чемпионат» сообщил , что клубы согласовали обмен защитника на нападающего. В сделке, как отмечалось, осталось лишь поставить подписи.

– Что думаете по поводу информации об обмене Лусиано на Дивеева?

– От этого перехода могут выиграть оба клуба.

– Что выиграет ЦСКА?

– Получит нападающего. Лусиано – сильный футболист. Для меня он очень мастеровитый, только ему немного не хватает скорости, – сказал Аршавин