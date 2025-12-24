  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бубнов о словах Дасаева про Сафонова: «Ринатик, ты-то вообще нулевой в пенальти. Никто 4 подряд в финале Межконтинентального кубка не отбивал!»
67

Бубнов о словах Дасаева про Сафонова: «Ринатик, ты-то вообще нулевой в пенальти. Никто 4 подряд в финале Межконтинентального кубка не отбивал!»

Бубнов о словах Дасаева про Сафонова: ты-то вообще был нулевой в пенальти.

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов отреагировал на высказывание Рината Дасаева о Матвее Сафонове.

Российский вратарь «ПСЖ» сделал 4 сэйва в серии пенальти с «Фламенго» в финале (1:1, пен. 2:1) Межконтинентального кубка.

Лучший вратаря мира 1988 года Дасаев после этого заявил: «У нас люди тоже пенальти отбивали, и никто так не писал! Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий?»

«Ужас. Я увидел эту информацию утром, когда жена мне завтрак готовила. Я поперхнулся, я есть потом не стал.

Ринатик, никто четыре подряд в финале Межконтинентального кубка не отбивал! Плюс там еще травма руки была. Там не перелом, там трещина была в худшем случае.

Ты-то вообще нулевой в пенальти. Я помню, что ты со «Спартой» отбил пенальти, больше не помню, когда ты пенальти отбивал. Тем более по два», – сказал Бубнов в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?3063 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Бубнов
logoМежконтинентальный кубок ФИФА
Коммент.Шоу
logoтравмы
logoРинат Дасаев
logoвысшая лига Нидерланды
logoСпарта Роттердам
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сафонов сильнее Шевалье по потенциалу. Фигура Матвея в глазах европейского и мирового футбола очень сильно выросла». Сарычев о вратаре «ПСЖ»
сегодня, 02:06
Дасаев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий? У нас люди тоже пенальти отбивали, и никто так не писал!»
вчера, 17:22
Давид Юрченко: «Сравнивать достижения Овечкина и Сафонова пока язык не поворачивается – на сегодня это разные величины. Матвей большой молодец в любом случае»
22 декабря, 20:11
Кафанов о Сафонове: «Стало ясно, кто номер один в «ПСЖ». Матч с «Фламенго» все расставил по местам. О Матвее начали говорить во всем мире»
22 декабря, 13:01
Главные новости
Агент Джикии: «Георгий мечтает вернуться в сборную. Даже на товарищеские игры»
28 минут назад
Аршавин об обмене Гонду на Дивеева: «Могут выиграть оба клуба. ЦСКА получит сильного нападающего. Лусиано очень мастеровитый, только скорости не хватает»
58 минут назад
Канал Ямаля на YouTube набрал более 1 млн подписчиков за два дня. Видео с экскурсией по дому собрало 5,7 млн просмотров
сегодня, 20:34
Арустамян о словах Станковича про судейство в РПЛ: «Взрослый мужик, главный тренер не имеет права говорить «меня спровоцировали». Его поведение было проблемой для «Спартака»
сегодня, 20:15
«Эспаньол» перед игрой с «Барсой» установит сетку на трибуне, чтобы фанаты не бросали предметы в Жоана Гарсию. Вратарь покинул команду летом
сегодня, 20:07
Кубок Африки. Алжир разгромил Судан, Кот-д`Ивуар обыграл Мозамбик, Камерун против Габона
сегодня, 20:01Live
Фишки, кэпсы, соты – везде называли по-своему. Возродили круглые пластинки с легендами детства
сегодня, 20:00Тесты и игры
Пономарев о Дивееве: «Пусть идет болтаться в «Зенит» и потеряется там совсем. Игорь – ненастоящий защитник: у него нет хорошей стартовой скорости, он не умеет отбирать мячи внизу»
сегодня, 19:39
Де Лаурентис о календаре: «Футбол разрушают большим количеством матчей. Руководители не уважают клубы и игроков. Нужно изменить трудовые отношения, регулировать власть агентов»
сегодня, 19:36
Мюллер о Месси: «Лучший. Он уникален, незаменим. Лео сочетает футбол, ориентированный на результат, с эстетикой. Он может делать практически все – даже бьет головой!»
сегодня, 19:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» отклонил предложение «Црвены Звезды» по Эраковичу. Сербы хотели арендовать защитника с обязательным выкупом (MaxBet Sport)
8 минут назад
Аршавин о 2-м месте «Зените» в РПЛ: «Нормальный результат, важен отрыв в одно очко. Клуб испытывал проблемы»
10 минут назад
Мирча Луческу: «Футбол из развлечения превратился в бизнес. В золотой период итальянский футбол держался на великих семьях. Сегодня все иначе: фонды, консорциумы, иностранцы»
16 минут назад
Адриен Рабьо: «Милан» особенный, потому что его знают во всем мире. Он стоит на одном уровне с «Барсой» и «Реалом» по известности – это позволяет понять величие клуба и его историю»
19 минут назад
«Атлетико» готов продать Серлота за 35-40 млн евро. У 30-летнего форварда 4 гола в 17 матчах Ла Лиги
43 минуты назад
Юран о Карседо: «Не знаю этого тренера. Я уже говорил, что «Спартаку» подойдет только российский специалист»
43 минуты назад
Глава СБР Майгуров не исключил, что Дзюба поучаствует в «Гонке звезд»: «Что-нибудь совместное сообразим с футболистами, может быть. Но это уже формат следующей гонки»
55 минут назад
«Рома» рассматривает аренду Дисаси, защитник «Челси» нравится Гасперини. Француз не играл за лондонцев в этом сезоне
сегодня, 20:29
Ташуев о «Енисее»: «У меня все команды играют в доминантный футбол – на владении. Сборы пройдут интенсивно, у меня всегда высокоинтенсивная подготовка»
сегодня, 20:18
Жирков с дочерью посетили резиденцию спортивного Деда Мороза в Тамбовской области. Экс-защитнику вручили медаль «За добрые дела» за развитие спорта в родном крае
сегодня, 20:09