Бубнов о словах Дасаева про Сафонова: «Ринатик, ты-то вообще нулевой в пенальти. Никто 4 подряд в финале Межконтинентального кубка не отбивал!»

Бубнов о словах Дасаева про Сафонова: ты-то вообще был нулевой в пенальти.

Бывший футболист «Спартака » и сборной СССР Александр Бубнов отреагировал на высказывание Рината Дасаева о Матвее Сафонове .

Российский вратарь «ПСЖ » сделал 4 сэйва в серии пенальти с «Фламенго» в финале (1:1, пен. 2:1) Межконтинентального кубка.

Лучший вратаря мира 1988 года Дасаев после этого заявил : «У нас люди тоже пенальти отбивали, и никто так не писал! Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий?»

«Ужас. Я увидел эту информацию утром, когда жена мне завтрак готовила. Я поперхнулся, я есть потом не стал.

Ринатик, никто четыре подряд в финале Межконтинентального кубка не отбивал! Плюс там еще травма руки была. Там не перелом, там трещина была в худшем случае.

Ты-то вообще нулевой в пенальти. Я помню, что ты со «Спартой» отбил пенальти, больше не помню, когда ты пенальти отбивал. Тем более по два», – сказал Бубнов в выпуске на ютуб-канале «Коммент.Шоу».