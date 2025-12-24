  • Спортс
Мюллер о Месси: «Лучший. Он уникален, незаменим. Лео сочетает футбол, ориентированный на результат, с эстетикой. Он может делать практически все – даже бьет головой!»

Томас Мюллер: Месси – лучший, он может делать практически все.

Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер ответил на вопрос о взаимоотношениях с Лионелем Месси.

В декабре «Интер Майами», за который выступает Месси, стал обладателем трофея МЛС, победив в финале команду Мюллера со счетом 3:1. 

– Насколько хорошо вы с Месси знаете друг друга после двух десятилетий игры на вершине мирового футбола? Вы разговариваете по телефону, ходите куда-нибудь выпить в Америке? Или просто пожимаете друг другу руки?

– Мы не очень хорошо знаем друг друга. У нас приятельские отношения, между нами не было ничего личного, что перерастало бы в серьезное соперничество.

Я был частью команд, которые играли против команд, для которых Месси был намного значимее, чем я для своих. Но мне удалось несколько раз досадить ему! Потому что я был причастен к некоторым триумфам, когда на победу претендовал он.

– Это, безусловно, правда.

– Давайте просто скажем, что между нами существует взаимное уважение. С моей точки зрения, это само собой разумеется. Он уникален, незаменим и, на мой взгляд, лучший!

Месси сочетает статистику и футбол, ориентированный на результат, с эстетикой. Таким больше никто не может похвастаться. Месси может делать практически все. Он даже бьет головой!

– Несмотря на то, что он такой маленький.

– СМИ раздули всю игру [в финале МЛС] до предела, превратив ее в матч Месси против Мюллера. Для меня все сводилось к Кубку МЛС. Я даже не знаю, сколько внимания он уделял [встрече со мной], – сказал Мюллер.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Süddeutsche Zeitung
